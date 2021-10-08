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Боррель назвал решение Австралии по подлодкам рациональным

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Глава верховной дипломатии рассказал о своем отношении к AUUKUS.

Решение Австралии по подводным лодкам можно рассматривать как рациональное. Такое мнение высказал на форуме "Новая экономика" в Мадриде глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По словам специалиста, Канберра смогла усилить свои оборонные и промышленные связи с теми странами, которые были способны предложить ей лучшую национальную защиту.

Решение Австралии может быть прискорбным с точки зрения торговых отношений, но с определенной точки зрения оно является рациональным.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового военного  партнерства в сфере безопасности - AUUKUS. Данное соглашение предусматривает строительство Канберрой собственных подводных лодок с использованием американских технологий. Страна получил минимум восемь подобных субмарин. Также Австралия переоснастит крылатыми ракетами, поставленными США.

Боррель считает, что Россия не станет "сверхдержавой".

Фото и видео: YouTube / New Economy International Forum, SL

 

Теги: auukus, австралия, евросоюз, жозеп боррель, подлодки
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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