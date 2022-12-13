Энтони Альбанезе рассказал о сотрудничестве с США и Британией по AUKUS.

В Австралии сообщили, что атомный подводный флот страны строят по британским технологиям с применением систем вооружения американского производства. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в городе Сан-Диего штата Калифорния сделал глава местного правительства Энтони Альбанезе. Такой комментарий чиновник сделал, говоря о проекте AUKUS. Иностранец напомнил, что первые субмарины появятся на свет только в конце 2030 годов. В дальнейшем производство будет налажено на территории Австралии. Все подводные лодки станут суверенным ресурсом Канберры, перейдут под командование местного ВМФ.

Австралия и Великобритания построят новую атомную подводную лодку класса SSN-AUKUS с обычным вооружением. В основу ляжет британский проект, который будет дополнен передовыми австралийскими и американскими технологиями. Энтони Альбанезе, премьер-министр Австралии

Премьер-министр Австралии добавил, что для сохранения и укрепления военного потенциала страны страна заключила соглашение о покупке у США трех атомных подводных лодок класса Virginia. Они будут поэтапно переданы на вооружение австралийских ВМС начиная с 2030 года.

Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие.

Фото и видео: YouTube / Reuters