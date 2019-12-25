Пожар распространился на 1800 квадратных метров.

В Архангельской области загорелась пилорама. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, пожар фиксируется на площади в 1800 квадратных метров. В настоящее время сообщений о пострадавших нет.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение пилорамы, по предварительной информации, на площади 1800 квадратных метров. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В ведомстве уточнили, что диспетчер получил данные о воспламенении здания по улице Окружная в Каргополе около 07:46 по местному времени.В настоящее время на место происшествия направлены дополнительные силы. Ликвидация огня продолжается.

Архангельского чиновника задержали сотрудники ФСБ.

Фото: Piter.tv