В Амстердаме на митинге против коронавирусных мер задержали 30 человек

С 19 декабря в Нидерландах введен локадун.

На несанкционированном митинге против коронавирусных мер полиция Амстердама арестовала 30 участников. Об этом сообщает RTL со ссылкой правоохранителей.

Отметим, что с 19 декабря в Нидерландах введен локдун из-за нового штамма коронвируса "омикрон". В результате в воскресенье, 2 января, в Амстердаме прошел многотысячный протест.

Так, четверо правоохранителей в ходе акции получили ранения, заявляет полиция. Задержанных обвиняют в нарушении общественного порядка, а также в незаконном владении оружием и отказе подчиняться полицейским.

В Нидерландах с 19 декабря закрылись все магазины, кроме тех, в которые торгуют товарами первой необходимости. Закрыты также рестораны, парикмахерские, спортивные залы, музеи и так далее. Закрыты они будут до 14 января.

Ранее мы писали, что в Сирии погибли пятеро военных при нападении боевиков.

Видео: Telegram / Военный обозреватель