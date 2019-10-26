Число жертв аварии в Алтайском крае увеличилось до восьми человек

На 74-м км автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района столкнулись минивэн и микроавтобус.

Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального Минздрава.

Уточняется, что шесть человек погибли на месте ДТП, один – в машине скорой помощи, еще один в больнице. Также есть пять пострадавших, четверых увезли в топчихинскую ЦРБ, одного – в калманскую ЦРБ. Все пятеро находятся в тяжелом состоянии.

В эвакуации были задействованы четыре бригады скорой помощи. В районные больницу направили бригаду краевого Центра медицины катастроф. После того, как состояние пострадавших стабилизируется, их направят в краевую больницу. При необходимости будет задействован вертолет.

Страшная авария произошла утром в субботу, 26 октября. На 74-м км автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района 27-летний водитель, управляя Nissan Presage, выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato. В этот момент в автомобилях находились 16 человек.

По факту случившегося проводится проверка. Уже известно, что водитель Nissan Presage ввез родных из Барнаула в Алейск.

Видео: ВКонтакте/ Наталья Иванова, Инцидент Рубцовск