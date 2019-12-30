В пятницу, 31 января, AliExpress прокомментировал слухи о приостановки доставки из-за коронавируса. Соответствующее заявление сделал официального представителя торговой площадки в России Антона Пантелеева в интервью "Известиям".
Отмечается, что крупная торговая площадка продолжает работать во время вируса. Отмечается, что все задержки с обработкой заказов связаны исключительно с Новым годом в Китае.
Доставка работает в нормальном режиме. Груз идёт до адресата по морю и грузовым авиасообщением.
Ранее мы сообщали о том, что в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
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