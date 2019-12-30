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AliExpress прокомментировал слухи о приостановки доставки из-за коронавируса

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Доставка осуществляется по морю и грузовым авиасообщением.

В пятницу, 31 января, AliExpress прокомментировал слухи о приостановки доставки из-за коронавируса. Соответствующее заявление сделал официального представителя торговой площадки в России Антона Пантелеева в интервью "Известиям".

Отмечается, что крупная торговая площадка продолжает работать во время вируса. Отмечается, что все задержки с обработкой заказов связаны исключительно с Новым годом в Китае.

Доставка работает в нормальном режиме. Груз идёт до адресата по морю и грузовым авиасообщением.

Ранее мы сообщали о том, что в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.

Теги: aliexpress, коронавирус, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество,

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