В Африке 33 млн лет назад произошло массовое вымирание млекопитающих

Вымерли около двух третей видов.

Ученые из Великобритании, Египта и США провели исследование и выяснили, что переход от эоцена к олигоцену примерно 30 млн лет назад сопровождался массовым вымиранием млекопитающих в Африке и на Аравийском полуострове. Из-за резкого похолодания вымерли около двух третей животных, которые обитали в Европе и Азии. Статья опубликована в журнале Communications Biology.

Так, наступление олигоцена 33 миллиона лет назад сопровождалось резким похолоданием климата, расширением площади ледниковых щитов и уменьшением содержания в воздухе углекислого газа. При этом ранее считалось, что в Африке из-за ее близости к экватору многие млекопитающие выжили. Но это оказалось не так. В ходе исследований выяснилось, что в Африке вымерло 63% видов млекопитающих.

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