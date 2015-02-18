Родственники подтвердили, что тело принадлежит Михаилу Нестерову.

В Абхазии нашли тело утонувшего в море туриста из Челябинска. Об этом в собственном аккаунте на Facebook написали представители регионального управления МЧС по стране. Утром 25 июня специалисты выловили в акватории труп Михаила Нестерова. Известно, что гражданин РФ пошел плавать в Гагре 17 июня, после чего его не видели.

Тело Михаила Нестерова, 1973 года рождения было обнаружено сегодня утром в районе пансионата "Энергетик" в 09 часов 20 минут (совпадает с московским временем). пресс-служба ГУ МЧС по Абхазии

В настоящее время спасатели смогли вытащить тело жертвы на берег. Родственники опознали мужчину.

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Фото: Facebook/МЧС Абхазии

