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В Абхазии нашли тело утонувшего в море туриста из Челябинска
Сегодня, 12:12
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В Абхазии нашли тело утонувшего в море туриста из Челябинска

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Родственники подтвердили, что тело принадлежит Михаилу Нестерову.

В Абхазии нашли тело утонувшего в море туриста из Челябинска. Об этом в собственном аккаунте на Facebook написали представители регионального управления МЧС по стране. Утром 25 июня специалисты выловили в акватории труп Михаила Нестерова. Известно, что гражданин РФ пошел плавать в Гагре 17 июня, после чего его не видели.

Тело Михаила Нестерова, 1973 года рождения  было обнаружено сегодня утром в районе пансионата "Энергетик" в 09 часов 20 минут (совпадает с московским временем). 

пресс-служба ГУ МЧС по Абхазии

В настоящее время спасатели смогли вытащить тело жертвы на берег. Родственники опознали мужчину.

В Сухуме сгорел автомобиль бывшего вице-президента Абхазии.

Фото: Facebook/МЧС Абхазии
 

Теги: абхазия, гагра, туризм, челябинск
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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