Подозреваемый ранее уже был судим.

В Абакане возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. По данным представителей надзорного ведомства, преступление совершено 17 февраля 2021 года в Красноярском крае. В день трагедии в полицию поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин. На телах 47-летних жертв оперативники выявили признаки насильственной смерти.

Криминальный инцидент произошел в садовом товариществе "Изумрудный". В МВД возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статье 105 УК РФ. В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. Причастным к убийству считается 31-летний житель Черногорска. Ранее мужчина уже был судим.

Следствие полагает, что 17 февраля месте с приятелем и еще одной знакомой преступник находился в садоводстве по улице Земляничная. Гости вместе с хозяевами дома употребляли алкогольные напитки. В ходе застолья один из мужчин поссорился с женщиной. Он начал оскорблять гостью и нецензурно выражаться. Сопровождающий женщины нанес обидчикам множественные удары руками и ногами. Затем он ударил жертву стулом по голове. От телесных повреждений два человека скончались. В ближайшее время подозреваемый будет допрошен. Следствие будет ходатайствовать о помещении его под стражу.

Тело пропавшего в Абакане мужчины нашли в багажнике разбитого автомобиля.

Фото и видео: Следственный комитет РФ