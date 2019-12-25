Тело пропавшего в Абакане мужчины нашли в багажнике разбитого автомобиля

Мужчину убили, тело спрятали в багажник, а машину угнали.

Тело пропавшего мужчины нашли в Туве в багажнике своего же автомобиля.

Накануне вечером, 8 ноября, в полицию пришла супруга 63-летнего мужчины. Она сообщила, что муж пошел ставить машину в гараж и пропал. Следствие по факту пропажи возбудили уголовное дело по статье "убийство". В гараже были обнаружены следы крови, ни мужчины, ни его автомобиля не было.

Сегодня стало известно, что разбитую машину обнаружили под мостом на 358 километре автодороги Абакан - Ак-Довурак. В багажнике было тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти.

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Фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии