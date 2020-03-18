В Абакане объявили режим ЧС из-за нового коронавируса

В Хакасии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

В Абакане ввели режим ЧС из-за первого инфицированного в городе новым коронавирусом.

Глава города Абакана (Хакасия) сообщил, что в Абакане вводится режим Чрезвычайной Ситуации, сообщил глава города Алексей Лёмин. Для осуществления мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции создана специальная комиссия.

На время ЧС в городе ограничиваются массовые мероприятия. Школьники досрочно уходят на каникулы, после завершения каникул будет организовано дистанционное обучение. Детские дошкольные учреждения будут продолжать работать, но по возможности детей отправлять в детсады не рекомендовано. Те не менее, детские сады будут работать с соблюдением всех строгих требований.

Накануне В Хакасии выявлен первый случай заражения коронавирусом. Мужчина через Москву вернулся из Германии в Абакан. В этот же день вместе с семьей он был госпитализирован.

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Видео: YouTube/ Михаил Афанасьев (Новый Формат).