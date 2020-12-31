В 81 год скончался бывший замглавы Выборгской администрации

Администрации МО "Выборгский район" выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Владимировича Молчанова.

Администрация и совет депутатов муниципального образования "Выборгский район" с глубоким прискорбием извещают о том, что 10 февраля на 82-ом году жизни после тяжелой болезни скончался Юрий Владимирович Молчанов. Вся его трудовая деятельность была связана с Выборгским районом и Выборгом. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Юрий Молчанов начинал свой путь с инженера Выборгского целлюлозно-бумажного комбината, где впоследствии возглавил партийный комитет. Затем на протяжении шести лет он являлся зампредседателя исполкома районного Совета депутатов трудящихся. По окончании Ленинградской высшей партийной школы был назначен на должность заведующего промышленно-транспортным отделом Выборгского горкома КПСС. В 1983 году Молчанов был избран председателем исполкома районного Совета народных депутатов. В конце 80-х – начале 90-х годов он избирался вторым, а затем и первым секретарем Выборгского ГК КПСС. Затем на протяжении четырех лет Юрий Молчанов возглавлял один из филиалов коммерческого банка в Выборге. В 1997 году вновь был приглашен на государственную службу на должность заместителя главы районной администрации. С 2001 по 2005 годы он был председателем совета депутатов муниципального собрания района, а с 2006 года и до ухода на пенсию являлся советником главы муниципального образования "Выборгский район".

В последние годы своей жизни он также продолжал активно заниматься общественной деятельностью и занимал должность зампредседателя общественно-координационного совета по вопросам ЖКХ при главе администрации МО "Выборгский район".

Юрий Владимирович Молчанов отличался высокой работоспособностью и профессионализмом, был душевным, чутким и жизнерадостным человеком, наставником для своих молодых коллег.

Администрации МО "Выборгский район" выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Владимировича. Информация о дате и месте прощания с будет сообщена дополнительно.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО