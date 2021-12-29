В 2021 году в Ленобласти ввели в эксплуатацию 3,5 млн "квадратов" жилья

Особой популярностью среди покупателей пользовался сектор индивидуального жилищного строительства.

В прошлом году в Ленобласти ввели в эксплуатацию 3,5 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Особой популярностью среди покупателей пользовался сектор индивидуального жилищного строительства. К концу декабря показатель ИЖС достиг 2,282 млн квадратных метров.

Также в минувшем году количество застройщиков, работающих со счетами эскроу, выросло на 65%. Если в начале года 34 застройщика строили 135 многоквартирных домов с проектным финансированием, то к концу года уже 56 компаний возводили 214 домов.

Сегодня в области особое внимание уделяют проблемных объектам. Ранее в регионе составили план достройки всех проблемных объектов.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти