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В 2021 году в Ленобласти ввели в эксплуатацию 3,5 млн "квадратов" жилья
Сегодня, 17:05
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В 2021 году в Ленобласти ввели в эксплуатацию 3,5 млн "квадратов" жилья

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Особой популярностью среди покупателей пользовался сектор индивидуального жилищного строительства.

В прошлом году в Ленобласти ввели в эксплуатацию 3,5 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Особой популярностью среди покупателей пользовался сектор индивидуального жилищного строительства. К концу декабря показатель ИЖС достиг 2,282 млн квадратных метров. 

Также в минувшем году количество застройщиков, работающих со счетами эскроу, выросло на 65%. Если в начале года 34 застройщика строили 135 многоквартирных домов с проектным финансированием, то к концу года уже 56 компаний возводили 214 домов. 

Сегодня в области особое внимание уделяют проблемных объектам. Ранее в регионе составили план достройки всех проблемных объектов.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: жилье, строительство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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