В 2021 году российские авиакомпании перевезли 112 млн пассажиров

Это сопоставимо с показателями 2019 года.

Министр транспорта России Виталий Савельев во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что российский авиакомпании в 2021 году перевезли 112 млн пассажиров. По его словам, это почти столько же, сколько было в 2019 году, то есть показатели сопоставимы.

Он подчеркнул, что в 2019 году авиакомпании России перевезли 128 млн пассажиров.

При этом, внутренние перевозки достигли 89 млн пассажиров, рост по сравнению с 2019 годом составил 22%. Виталий Савельев, министр транспорта России

Савельев сказал, что в 2022 году объем субсидирования воздушных перевозок составит 27,5 млрд рублей. В 2021 году на эти цели было выделено 21,9 млрд рублей. Для сравнения, по 15 млрд рублей было в 2019 и 2020 годах.

Ранее мы сообщали, что п итогам 2021 года уровень газификации в России составил 72%.

Видео: kremlin.ru