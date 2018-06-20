Число дальних ж/д перевозок в России в марте выросло почти на 10%

В пригородном сообщении отправлено 84,8 миллионов пассажиров, в дальнем следовании - 8,2 миллионов человек.

РЖД увеличили перевозки пассажиров в 1 квартале на 3,5%. Об этом сообщает "Коммерсант".

В марте на инфраструктуре было перевезено 93 миллионов пассажиров. Это число на 5,1% превышает количество пассажиров за аналогичный период прошлого года.

В пригородном сообщении отправлено 84,8 миллионов пассажиров, в дальнем следовании - 8,2 миллионов человек. Всего за январь-март этого года отправлено 259,2 миллионов пассажиров. Из них в дальнем следовании перевезено 23,4 миллионов.

Фото и видео: Piter.TV