  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:38
48
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

По итогам 2021 года уровень газификации в России составил 72%

0 0

Природным газом на сегодняшний день снабжены 78 субъектов РФ.

Вице-премьер России Алекснадр Новак заявил во время совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным, что в стране уровень газификации по итогам 2021 года составил 72%.

По его словам, 78 субъектов РФ в настоящее время снабжены природным газом. Новак отметил, что 48 млн квартир и домовладений в 48 тыс. населенных пунктов газифицировано.

Отмечается, что порядка 71% составлял уровень газификации по итогам 2020 года.

Ранее мы писали, что Минэкономразвития подготовило пакет мер поддержки строительных компаний. 

Видео: kremlin.ru

Теги: газ новак, газификация населенных пунктов
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии