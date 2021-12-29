По итогам 2021 года уровень газификации в России составил 72%

Природным газом на сегодняшний день снабжены 78 субъектов РФ.

Вице-премьер России Алекснадр Новак заявил во время совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным, что в стране уровень газификации по итогам 2021 года составил 72%.

По его словам, 78 субъектов РФ в настоящее время снабжены природным газом. Новак отметил, что 48 млн квартир и домовладений в 48 тыс. населенных пунктов газифицировано.

Отмечается, что порядка 71% составлял уровень газификации по итогам 2020 года.

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Видео: kremlin.ru