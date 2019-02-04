В 2019 году 4,2 тысячи петербуржцев сменили свои имена

Граждан России предупредили, что смена имени не освобождает от ответственности или каких-либо обязанностей.

В 2019 году петербургские отделы ЗАГСа зарегистрировали 4,2 тысячи обращений горожан по поводу смены имен. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции.

В целом по России Петербург занял третье место по числу людей, сменивших имя. Первые две строчки занимают Москва (10,4 тысяч людей) и Московская область (6,4 тысяч). Всего в 2019 году в стране решили расстаться со своими именами, данными при рождении, 91,3 тысячи граждан. На последних строчках списка по числу желающих сменить имя оказались жители Ненецкого (23 человека) и Чукотского АО (53).

Граждан России предупредили, что смена имен никак не освобождает от ответственности или каких-либо обязанностей. К примеру, мужчины призывного возраста все так же будут обязаны пройти службу в армии. Те, кто имеют задолженности, должны будут погасить их.

Ранее мы писали, что в Петербурге снизилась смертность в январе впервые с 2014 года.

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