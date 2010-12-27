В 2018 году в Петербурге стали реже подделывать рубли и чаще доллары

Монеты вообще не вызывают у преступников интереса.

В 2018 году мошенники в Петербурге стали реже подделывать денежные символы национальной валюты страны. За первые девять месяцев правоохранительные органы изъяли около четырех тысяч ненастоящих банкнот. Это количество на 20 процентов ниже, чем за аналогичный период в 2017 году. Такую статистику предоставили представители пресс-службы Северо-Западного банка России. Монеты злоумышленники решили оставить в покое: их не изготавливают.

Также сотрудники организации добавили, что значительно снизились подделки российских денег. Около 75 процентов изъятых фальшивок представляют собой пятитысячные купюры. Оставшиеся - номиналом в одну тысячу.

Также увеличился объект распространяемых поддельных ассигнаций иностранных банков. Количество возросло до 177 штук. Из них 162 - американские доллары, 12 - евро, а остальные - китайские юани и один фунт стерлингов.

Напомним, что в декабре в Петербурге появится новый каршеринговый сервис от "Яндекса".

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