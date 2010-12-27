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В декабре в Петербурге появится новый каршеринговый сервис от "Яндекса"
Вчера, 7:26
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lesjasap
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В декабре в Петербурге появится новый каршеринговый сервис от "Яндекса"

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Услуга получила название "Драйв".

С декабря 2018 года "Яндекс" запустит на территории Петербурга собственную услугу каршеринга. Ранее опция успешно была проверена в Москве. Там программа работает с февраля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Специалисты отмечают. что с 25 октября местные жители уже смогут зарегистрироваться в "Яндекс.Драйв". На начальном этапе горожане смогут пользоваться 750 машинами. Среди них: транспортные средства марок "Фольксваген Поло", "Рено", "Ауди А3" и "Шкода Рапид". Стоимость аренды автомобиля будет рассчитываться из нескольких показателей: уровня пробок, цена на бензин, а также спроса на машины. Представители компании отметили, что утренние поездки будут дешевле, чтобы компенсировать клиентам время, потраченное на пробки.

Добавим, что водители будут застрахованы на два миллиона рублей.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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