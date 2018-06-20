В 2018 году в Петербурге произошло 2 тысячи несчастных случаев на производстве

Специалисты рассказали о статистике травмированных на производствах в Петербурге.

В 2019 году на петербургских предприятиях произошло 1999 несчастных случаев. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Согласно данным официальной статистики Фонда социального страхования, погибло 70 человек. Тяжелыми случаями считается 201 эпизод.

Отметим, что две трети от общего количества пострадавших - мужчины. У 73 человек медики диагностировали профессиональные травмы. Чаще всего работники страдали из-за собственной неосторожности. Из-за нарушения требований безопасности повреждения получило 11 процентов среди жертв. На третьей позиции по травмоопасности стало нарушение дисциплины. Около шести процентов проблем произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения.

В 2018 году на ликвидацию травмоопасных условий труда и лечение профессиональных заболеваний ФСС выделил 569 миллионов рублей. В текущем году будет израсходовано 926 миллионов рублей. В Правительстве предусмотрели изменения в сфере здравоохранения для работников предпенсионного возраста. Сотрудники будут лечиться в санитарно-курортных учреждениях. Объем средств на данные нужды увеличен до 30 процентов от страховой суммы.

Ранее Piter.tv писал о том, что взорвавшуюся гранату Ф-1 в Колпино незаконно купили сами пострадавшие.

Фото: Piter.tv