Взорвавшуюся гранату Ф-1 в Колпино незаконно купили сами пострадавшие

Полиция расследует дело об убийстве.

Правоохранительные органы выяснили, что пострадавшая от взрыва гранаты семья в городе Колпино в течение двух лет хранила боеприпас на даче. Петербуржцы приобрели Ф-1 с рук у неустановленного лица. Один из нарушителей спустя два года после покупки решил переместить взрывоопасный объект в квартиру. Спустя час она сдетонировала, унеся жизнь человека. Также пострадали другие члены семьи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Преступление было совершено в начале 2017 года. Долгое время граната лежала в хозяйственном помещении на земельном участке в Приозерском районе Ленинградской области. Трагедия произошла 15 апреля 2019 года, когда сын погибшего перевез Ф-1 в Колпино. Его отец Дмитрий скончался, а 20-летнему пострадавшему оторвало ногу.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье за убийство.

Фото: Piter.tv