В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Президенту США просто не доложили, что с ним хочет пообщаться российский лидер.

В 2017 году президент США Дональд Трамп пропустил звонок Владимира Путина. Об этом глава Америки узнал во время обеда с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме, пишет Business Insider, ссылаясь на записи из книги американского журналиста Питера Бергена "Трамп и его генералы: цена хаоса".

Как сообщает Берген, ссылаясь на источники, обед Трампа и Мэй состоялся 27 января 2017 года. Британский премьер спросила у главы США, звонил ли ему Путин, на что Трамп отрицательно покачал головой. Тогда стоявший рядом директор разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн наклонился к президенту и шепнул, что российский лидер звонил ему несколько дней назад.

Узнав это, Трамп раскритиковал Флинна и высокопоставленных чиновников Белого дома. Он спросил: "Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил (трубку – прим. Ред.)? О чем ты думал?". Флинн попытался оправдаться тем, что в Белый дом и так в последние дни поступало много звонков. Однако Трамп не захотел его даже слушать. Президент Америки назвал Путина "единственным человеком на земле, способным уничтожить США". По словам Бергена, он поставил под сомнение решение своего персонала отложить разговор по телефону.

Первый раз Путин и Трамп созвонились в ноябре 2016 года. Они договорились о совместной работе по нормализации отношений между Россией и США. Первая встреча двух лидеров состоялась 7 июля 2017 года во время саммита "Группа двадцати" в Гамбурге (Германия).

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Видео: YouTube / VOA News, Fox News, Guardian News