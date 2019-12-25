ВТБ и Visa запустили сервис по оплате взглядом

Проект реализовали на базе O.Pay.

ВТБ и Visa запустили сервис по оплате заказов взглядом, теперь можно не использовать телефон и карту. Проект был реализован на базе O.Pay. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для того, чтобы подключиться к сервису, необходимо установить приложение O.Vision на смартфон, а также зарегистрировать номер телефона и сохранить биометрию лица. К сервису также необходимо привязать карту.

Сейчас данная услуга доступна для кулинарных лавок "КиО Кухня" в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы оплатить заказ, клиент должен будет посмотреть в специальную камеру.

Сервис доступен держателям карт любых платежных систем и банков-эмитентов.

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