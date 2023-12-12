Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции вскрыли перемещение бригады украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 декабря сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер заметил, что мотострелковая бригада ВС РФ при поддержке артиллерии лишила противника около 50 человек личного состава.

В районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 63-й механизированной бригады ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Авиация совершила удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ, сосредоточению живой силы и огневых средств противника, рзмещенных в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.

Минобороны: российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России