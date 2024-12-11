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ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсонской области

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Задача реализована "Днепром" в рамках СВО.

Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами и систему противодействия дронам "Drone Dome" от Вооруженных сил Украины, расположенные на территории Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Видеозапись с выполнением задачи опубликовал через социальные сети глава нового региона Владимир Сальдо. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача успешно выполнена военнослужащими из 18-й общевойсковой армии при группировке войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции.

Координаты выявленных объектов были оперативно переданы. Операторы БПЛА подняли в воздух свои ударные дроны. Через несколько минут заданные цели были уничтожены прямыми попаданиями.

пресс-служба Минобороны России 

С помощью БПЛА в режиме реального времени военнослужащие "Днепра" наблюдают за правым берегом  реки в новом регионе нашей страны, а также отслеживают передвижения личного состава и техники противника. Дополнительно бойцы проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерииЮ осуществляют наведение FPV-дронов на объекты ВСУ.

"Град" уничтожил бронемашины и склад с боекомплектом ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: drone dome, владимир сальдо, всу, днепр, минобороны, сво, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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