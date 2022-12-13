ВС России уничтожили склад горюче-смазочных материалов близ Полтавы

Игорь Конашенков рассказал о работе на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине уничтожили склад и хранилище горюче-смазочных материалов около города Полтавы. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 16 февраля сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что территория военного объекта в регионе использовалась для содержания боевой техники Вооруженными силами Украины.

В районе города Полтава уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России