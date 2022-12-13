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ВС России уничтожили склад горюче-смазочных материалов близ Полтавы

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Игорь Конашенков рассказал о работе на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине уничтожили склад и хранилище горюче-смазочных материалов около города Полтавы. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 16 февраля сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что территория военного объекта в регионе использовалась для содержания боевой техники Вооруженными силами Украины.

В районе города Полтава уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, полтава, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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