ВС России уничтожили склад горюче-смазочных материалов близ Полтавы

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине уничтожили склад и хранилище горюче-смазочных материалов около города Полтавы. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 16 февраля сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что территория военного объекта в регионе использовалась для содержания боевой техники Вооруженными силами Украины.
В районе города Полтава уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области.
Фото и видео: Минобороны России
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