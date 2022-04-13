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ВС России уничтожили еще два склада вооружения ВСУ и четыре вертолета

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Игорь Конашенков сообщил о работе ВКС России у Садового и Чуднова.

Вооруженные силы России уничтожили еще два крупных склада вооружения ВСУ и четыре вертолета. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 13 апреля официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. По данным эксперта, атака совершена благодаря высокоточному оружию морского и воздушного базирования.

В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель ВС РФ пояснил, что армия ликвидировала на аэродроме украинского города Миргород четыре вертолета противника. Речь идет о двух боевых машинах Ми-24 и двух экземпляров Ми-8. В общей сложности за ночь военнослужащие из оперативно-тактической авиации ВКС РФ поразили 46 военных объектов Украины. 

Минобороны РФ: экипажи армейской авиации уничтожили ракетами бронетехнику ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, садовое, чуднов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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