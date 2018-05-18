Минобороны РФ: экипажи армейской авиации уничтожили ракетами бронетехнику ВСУ

Средства ВСУ ликвидированы в рамках спецоперации на Украине.

Российское министерство по обороне показало, как экипажи армейской авиации уничтожили ракетами бронетехнику Вооруженных сил Украины. Ролик разместили в социальных сетях представители пресс-службы военного ведомства. На кадрах заснята работа ударных отечественных вертолетов Ми-24, Ми-28н, Ка-52. Сейчас воздушные боевые машины находятся на территории соседнего государства в рамках проводимой специальной операции. Пилоты поддерживают с неба наземные группировки войск.

На видеокадрах продемонстрировано, как по ведущему вертолету России была выпущена ракета зенитного ракетного комплекса "Бук" ВСУ. По команде авиационного средства противником был нанесен ракетный удар. Однако боеголовка и пусковая установка ВСУ были устранены за счет противовоздушной обороны.

Минобороны сообщило об уничтожении шести опорных пунктов ВСУ у Попасной.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости