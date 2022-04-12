Минобороны сообщило об уничтожении шести опорных пунктов ВСУ у Попасной

Игорь Конашенков рассказал об операции против 24-й бригады ВСУ.

Российская артиллерия атаковала шесть пунктов украинской бригады у населенного пункта Попасной. Соответствующее заявление в рамках регулярного вечернего брифинга от 12 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ подчеркнул, что операция проводилась на территории Луганской области. Вооруженные силы России ликвидировали опорные пункты 24-й бригады противника. При этом было устранено 11 единиц бронированной техники, а также свыше 120 человек личного состава ВСУ.

В районе Попасная российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

МО РФ: авиация ВКС России поразила 38 украинских военных объектов.

Фото и видео: Минобороны России, РИА Новости