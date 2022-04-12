Минобороны сообщило об уничтожении шести опорных пунктов ВСУ у Попасной

Российская артиллерия атаковала шесть пунктов украинской бригады у населенного пункта Попасной. Соответствующее заявление в рамках регулярного вечернего брифинга от 12 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ подчеркнул, что операция проводилась на территории Луганской области. Вооруженные силы России ликвидировали опорные пункты 24-й бригады противника. При этом было устранено 11 единиц бронированной техники, а также свыше 120 человек личного состава ВСУ.
В районе Попасная российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
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Фото и видео: Минобороны России, РИА Новости
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