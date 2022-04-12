МО РФ: авиация ВКС России поразила 38 украинских военных объектов

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации двух дронов ВСУ.

Российское министерство по обороне сообщило о том, что оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России поразила 38 украинских военных объектов за сутки. Соответствующее заявление сделал во время регулярного вечернего брифинга от 12 апреля официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Генерал-майор РФ уточнил, что средства противовоздушной обороны страны сбили два беспилотника, отправленные противником. Дроны находились над территорией населенных пунктов Очаков и Николаев.

ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой.

Фото и видео: Минобороны России