ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой

Игорь Конашенков рассказал об операциях в Хмельницкой и Киевской областях.

Вооруженные силы России уничтожили склады боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой. Информацией об этом с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 12 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что операция проведена за счет нанесения удара высокоточным оружием воздушного и морского базирования.

В течение ночи уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с авиационной техникой на военном аэродроме ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

С начала проведения специальной военной операции на Украине ВС РФ уничтожили 130 самолетов противника, 443 беспилотных летательных аппарата, 2 139 танков и бронемашин ВСУ.

Минобороны РФ сообщило о срыве попытки украинских националистов вырваться из Мариуполя.

Фото и видео: Минобороны России.