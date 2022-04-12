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ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой

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Игорь Конашенков рассказал об операциях в Хмельницкой и Киевской областях.

Вооруженные силы России уничтожили склады боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой. Информацией об этом с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 12 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что операция проведена за счет нанесения удара высокоточным оружием воздушного и морского базирования.

В течение ночи уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с авиационной техникой на военном аэродроме ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

С начала проведения специальной военной операции на Украине ВС РФ уничтожили 130 самолетов противника, 443 беспилотных летательных аппарата,  2 139 танков и бронемашин ВСУ.

Минобороны РФ сообщило о срыве попытки украинских националистов вырваться из Мариуполя.

Фото и видео: Минобороны России.

Теги: всу, гавриловка, игорь конашенков, киевская область, минобороны, хмельницкая область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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