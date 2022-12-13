ВС России уничтожили до 160 украинских военных на Донецком направлении

В Минобороны рассказали о работе "Южной" группировки на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили до 160 человек личного состава Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Соответствующей статистикой с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 21 марта поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что боевые задачи выполнялись силами группировки "Южная". Дополнительно поражены четыре автомобиля противника, гаубица Д20 и три бронированные машины.

В ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акватории Японского моря.

Фото и видео: Минобороны России