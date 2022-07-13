ВС России уничтожили более 350 украинских военных на судостроительном заводе в Николаеве

В МО РФ рассказали об ударе по силам "Каховки".

Вооруженные силы России уничтожили более 350 украинских военнослужащих на судостроительном заводе в Николаеве, а также 20 единиц боевой техники. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 13 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. По данным генерал-лейтенанта, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования.

На территории завода в Николаеве уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка". Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт пояснил, что в результате удара Воздушно-космических сил России высокоточным оружием по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаева, военные ликвидировали до 70 человек личного состава местных артиллерийских подразделений ВСУ. Также поражены 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.

В Минобороны рекомендовали прибывшим иностранным наемникам вернуться домой.

Фото и видео: Минобороны России