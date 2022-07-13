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ВС России уничтожили более 350 украинских военных на судостроительном заводе в Николаеве

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В МО РФ рассказали об ударе по силам "Каховки".

Вооруженные силы России уничтожили более 350 украинских военнослужащих на судостроительном заводе в Николаеве, а также 20 единиц боевой техники. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 13 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. По данным генерал-лейтенанта, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования.

На территории завода в Николаеве уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы "Каховка".

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт пояснил, что в результате удара Воздушно-космических сил России высокоточным оружием по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаева, военные ликвидировали до 70 человек личного состава местных артиллерийских подразделений ВСУ. Также поражены 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники. 

В Минобороны рекомендовали прибывшим иностранным наемникам вернуться домой.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, каховка, минобороны, николаевская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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