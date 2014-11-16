ВС России сорвали контратаки трех штурмовых групп в ЛНР

Игорь Конашенков рассказал об успехах на Красно-Лиманском направлении.

Вооруженные силы России сорвали контратаки трех штурмовых групп противника на территории Луганской народной республики за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 14 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что потери Вооруженных сил Украины превысили 60 человек личного состава. Вблизи населенного пункта Стельмаховка военные нанесли огневое поражение колонне резервов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и действиями ВС РФ сорваны контратаки трех штурмовых групп войск Украины, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной Луганской народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно было уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ, находившихся в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Торское (ДНР). Потери противника на данном направлении за последние сутки СВО составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Унистожены два пикапа и боевая машина пехоты.

В Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России