Игорь Конашенков рассказал об успехах военных на СВО в ДНР и Запорожье.

В Краматорске, расположенном на территории Донецкой народной республики, Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов от 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков во время регулярного брифинга от 14 декабря. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что на военном объекте противника находились снаряды под реактивные системы залпового огня "Град", а также другие артиллерийские припасы. В общей сложности там хранилось около пяти тысяч единиц запасов.

В населенном пункте Краматорск уничтожен склад боеприпасов, а котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня "Град" и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно под городом Краматорском был ликвидирован пункт управления украинской группировки войск "Лиман". На территории Запорожской области российскими военными поражен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР ликвидированы две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России