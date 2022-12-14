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В Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал об успехах военных на СВО в ДНР и Запорожье.

В Краматорске, расположенном на территории Донецкой народной республики, Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов от 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков во время регулярного брифинга от 14 декабря. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что на военном объекте противника находились снаряды под реактивные системы залпового огня "Град", а также другие артиллерийские припасы. В общей сложности там хранилось около пяти тысяч единиц запасов.

В населенном пункте Краматорск уничтожен склад боеприпасов, а котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня "Град" и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ 

Дополнительно под городом Краматорском был ликвидирован пункт управления украинской группировки войск "Лиман". На территории Запорожской области российскими военными поражен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР ликвидированы две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, игорь конашенков, краматорск, минобороны, сво
Категории: Тема дня,

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