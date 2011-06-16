Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за сутки.

Вооруженные силы России сорвали атаку Вооруженных сил Украины и иностранных наемников на Краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 11 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что последние сутки специальной военной операции в регионе отмечены активными действиями со стороны отечественных боевых подразделений артиллерии.

Упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что за день на данном направлении потери противника составили до 90 человек личного состава убитыми и ранеными, а также ВСу потеряли одну боевую бронированную машину.

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Фото и видео: Минобороны России