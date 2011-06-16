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ВС России сорвали атаку ВСУ и наемников на Краснолиманском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за сутки.

Вооруженные силы России сорвали атаку Вооруженных сил Украины и иностранных наемников на Краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 11 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что последние сутки специальной военной операции в регионе отмечены активными действиями со стороны отечественных боевых подразделений артиллерии.

Упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что за день на данном направлении потери противника составили до 90 человек личного состава убитыми и ранеными, а также ВСу потеряли одну боевую бронированную машину.

Минобороны РФ: все военнослужащие ВС РФ переправились на левый берег Днепра.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, иностранные наемники, красный лиман, лнр, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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