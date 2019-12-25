ВС России продолжают активные действия по разгрому противника, заявил Шойгу

Сергей Шойгу оценил увеличение военного потенциала и мощи России.

Группировки Вооруженных Сил России в зоне проведения специальной военной операции продолжают активные действия по разгрому противника. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на заседании коллегии министерства по обороне РФ. Он пояснил, что наращивается боевая мощь страны. В том числе это делается за счет поставок современного оружия и совершенствования тренировок солдат.

В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь... сс учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России