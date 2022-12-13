ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о поражении огневых точек ВСУ.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции поразили пункт управления батальона территориальной обороны Вооруженных мил Украины на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией с журналистами от 21 января поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что речь идет об объекте 36-го отдельного стрелкового батальона. Миссия выполнена силами оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и подразделениями артиллерии ВС РФ. Генерал-лейтенант добавил, что в общей сложности на огневых позициях ликвидирована живая сила и боевая техника противника в 95 районах СВО.

Нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье.

Фото и видео: Минобороны России