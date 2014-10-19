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ВС РФ выжгли "Градами" позиции с боевиками и техникой ВСУ в курском приграничье

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Боевая задача выполнена силами "Севера" на СВО.

Российский боевой расчет реактивных систем залпового огня" Град" поразил скопление пехоты и техники Вооруженных сил Украины, размещенных на территории приграничного района Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами морпехов из "Северной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции.

При выполнении огневых задач уничтожил позиции с живой силой и боевую технику украинских террористических формирований в приграничном районе.

пресс-служба Минобороны РФ

Позже разведывательные данные с отечественного дрона подтвердили поражение целей противника. По завершению стрельбы расчет сразу же покинул позицию для того, чтобы избежать ответного огня. 

Минобороны сообщило о поражении "Тюльпаном" позиций ВСУ в районе Часова Яра.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, град, курская область, минобороны, рсзо, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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