Боевая задача выполнена силами "Севера" на СВО.

Российский боевой расчет реактивных систем залпового огня" Град" поразил скопление пехоты и техники Вооруженных сил Украины, размещенных на территории приграничного района Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами морпехов из "Северной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции.

При выполнении огневых задач уничтожил позиции с живой силой и боевую технику украинских террористических формирований в приграничном районе. пресс-служба Минобороны РФ

Позже разведывательные данные с отечественного дрона подтвердили поражение целей противника. По завершению стрельбы расчет сразу же покинул позицию для того, чтобы избежать ответного огня.

Минобороны сообщило о поражении "Тюльпаном" позиций ВСУ в районе Часова Яра.

Фото и видео: Минобороны России