Боевая задача выполнена силами "Юга" на СВО.

Российский боевой расчет самоходного 240-миллиметрового миномета 2С4 "Тюльпан"ликвидировал опорный пункт и укрепленные позиции Вооруженных сил Украины на часовярском направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Южной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции. В кадре заметно, что артиллерия выдвинулась на огневую позицию для уничтожения позиций противника. Объекты армии киевского реижма располагались в нескольких километрах от наших военнослужащих. Они были поражены мелким выстрелом.

137 килограммов у нас "Малыш" весит. Также у нас активно-реактивные мины до 20 км работают. И работаем корректируемыми минами "Смельчак". Она высокоточным оружием и попадает в цели на расстоянии до 0,8 метра от подсветки цели. командир расчета самоходного миномета "Тюльпан"

Минобороны показало видео удара из РСЗО "Град" по ВСУ в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России