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Минобороны показало видео удара из РСЗО "Град" по ВСУ в зоне СВО

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Боевая задача выполнена "Центром" на красноармейском направлении СВО.

В социальных сетях появились кадры нанесения удара российского боевого расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины. Известно, что артиллерия поддерживает наступление штурмовиков на красноармейском направлении (украинское название - покровское).  Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Центральной"" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции.

Получив разведданные, РСЗО оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 км по целям, находящимся в лесополосе. 

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что контроль ликвидации целей противника и  корректировка огня осуществлялась с помощью разведывательного беспилотника. 

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, град, красноармейское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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