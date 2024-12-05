Боевая задача выполнена "Центром" на красноармейском направлении СВО.

В социальных сетях появились кадры нанесения удара российского боевого расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины. Известно, что артиллерия поддерживает наступление штурмовиков на красноармейском направлении (украинское название - покровское). Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Центральной"" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции.

Получив разведданные, РСЗО оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 км по целям, находящимся в лесополосе. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что контроль ликвидации целей противника и корректировка огня осуществлялась с помощью разведывательного беспилотника.

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Фото и видео: Минобороны России