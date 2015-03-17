Расчеты БПЛА "Молния-2" уничтожили технику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Задача выполнена "Севером" на СВО.

Российские боевые расчеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа "Молния-2" поразили военные объекты, бронированную и автомобильную технику Вооруженных сил Украины,находившуюся на территории приграничного района в Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Северной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции. Военнослужащие добавили, что во время уничтожения малых мобильных групп противника ежедневно применяются различные боевые БПЛА — от обычных FPV-дронов до камикадзе самолетного типа. В одном из местных подразделений также есть первая версия "Молнии", как и более современные "Молнии-2". Каждый новый запуск бойцы меняют точку базирования для того, чтобы оставаться незамеченными для армии киевского режима.

Работаем напряженно, противник летает везде. Откидывают его здесь неплохо, ребята все стараются, работают, но пока тяжело, но проходим вперед. командир взвода БПЛА с позывным "Халк"

"Молнию-2" в данной модели можно сравнить с барражирующим боеприпасом "Ланцет". Подобные дроны летят значительно дальше обычных FPV, а их снаряд может быть значительнее (до шести килограммов взрывчатого вещества). При этом беспилотник остается более доступным и простым в эксплуатации по сравнению с "Ланцетом". БПЛА оснащен катапультой.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ка-52м.

Фото и видео: Минобороны России