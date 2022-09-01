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ВС РФ уничтожили огневой взвод американских гаубиц М777 ВСУ в Херсонской области

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Игорь Конашенков рассказал об уничтожении техники в районе Андреевки.

Вооруженные силы России уничтожили огневой взвод гаубиц М777 американского производства, переданных Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи. Согласно информации от официального представителя министерства по обороне РФ Игоря Конашенкова, боевая техника противника размещалась на территории Харьковской области, в районе населенного пункта Андреевка.

В районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

За последние сутки ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, находящихся в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малиновка Запорожья, А также кавказе, березнеговатом Жовтневом Великом Артаково Николаевской области, Новоукраинке ДНР, Коломийцах Днепропетровской области.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, гаубицы м-777, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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