Игорь Конашенков рассказал об уничтожении техники в районе Андреевки.

Вооруженные силы России уничтожили огневой взвод гаубиц М777 американского производства, переданных Вооруженным силам Украины в качестве военной помощи. Согласно информации от официального представителя министерства по обороне РФ Игоря Конашенкова, боевая техника противника размещалась на территории Харьковской области, в районе населенного пункта Андреевка.

В районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

За последние сутки ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, находящихся в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малиновка Запорожья, А также кавказе, березнеговатом Жовтневом Великом Артаково Николаевской области, Новоукраинке ДНР, Коломийцах Днепропетровской области.

МО РФ: Киев продолжил безуспешное наступление на николаево-криворожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России