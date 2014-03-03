МО РФ: Киев продолжил безуспешное наступление на николаево-криворожском направлении

Российское министерство по обороне заявило о том, что Киев продолжил безуспешное наступление на николаево-криворожском направлении. Такие данные журналистам в рамках регулярного брифинга от 1 сентября предоставил генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Официальный пресс-секретарь военного ведомства заметил, что за последние сутки ВС РФ во время боевых действий лишили противника 31 танка, 22 боевых машин пехоты, 18 бронированных автомобилей, восьми пикапов с крупнокалиберными пулеметами и 17 единиц другой спецтехники.
В течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на николаево-криворожском направлении.Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам ВСУ.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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