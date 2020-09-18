МО РФ сообщило о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Игорь Конашенков раскрыл подробности диверсии ВСУ.

Российское министерство по обороне сообщило о попытке Вооруженных сил Украины захватить Запорожскую атомную электростанцию. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков раскрыл подробности диверсии десанта,т подготовленную киевским режимом. По данным генерал-лейтенанта РФ, около шести часов утра две группы противника с общей численностью в 60 человек отправились к режимному объекту на семи лодках.

..Высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В МО РФ пояснили, что военными приняты меры по уничтожению противника, в том числе ликвидация целей велась с применением армейской авиации. Конашенков добавил, что ВСУ продолжают обстрел города Энергодар, который находится в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

МО РФ сообщило о срыве попытки наступления силами 14-й мехбригады ВСУ под Харьковом.

Фото и видео: Минобороны России