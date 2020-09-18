МО РФ сообщило о срыве попытки наступления силами 14-й мехбригады ВСУ под Харьковом

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации сил ВСУ.

Российское министерство по обороне сообщило о срыве попытки наступления силами 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины под Харьковом. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках регулярного брифинга от 1 сентября официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что ВС РФ сорвали планы Киева в результате огневого поражения боевых подразделений противника. В общей сложности ВСУ потеряли свыше 50 человек.

В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на харьковском направлении. Потери противника составили свыше 50 человек. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что оставшиеся в живых 56 человек предприняли попытку отойти в направлении Харькова. Однако члены местного нацбата "Кракен" на северо-западной окраине района Салтовки устроили обстрел. Огнем украинских националистов ликвидировано большинство солдат мехбригады.

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Фото и видео: Минобороны России