ВС РФ уничтожили набитый взрывчаткой катер ВСУ у Днепровского лимана

Задача выполнена "Днепром" в рамках СВО.

Набитый взрывчаткой украинский катер на дистанционном управлении ликвидирован российскими военнослужащими в районе Днепровского лимана. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что боевая задача реализована силами группировки войск "Днепр". Изначально военнослужащие засекли движение катера противника. Затем по объекту были применены ударные беспилотники.

Наши военнослужащие первым дроном обездвижили дистанционно управляемую моторную лодку, а вторым попаданием уничтожили ее. пресс-служба Минобороны России

Колонна из 400 военных ВСУ на технике НАТО начала наступление под Суджей.

Фото и видео: Миноборны России