ТГ-канал "Архангел спецназа" раскрыл подробности отражения удара ВСУ в Курской области.

Колонна из 400 военнослужащих Вооруженных сил Украины на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района Курской области. По данным от Telegran-канала SHOT, часть колонны в настоящее время уже разбита на подступах к населенному пункту Уланок, сейчас на данной земле ведется сражения.

В ТГ-канале "Архангел Спецназа" говорится о том, что армия киевского режима пытается отбросить подразделения Вооруженных пунктов от населенного пункта Махновка, бои не стихают также вблизи Уланок. Журналисты издания отмечают, что противник наступает на боевых бронированных машинвх и танках с силами до трех батальонов, по врагу успешно работает российская авиация и артиллерия. При этом они называют обстановку тяжелой. Бойцам удалос сжечь два танка и одну ББМ ВСУ. В ТГ указали, что затем солдаты ВСУ пошли с атакой на Русскую Конопельку с Дмитрюкова.

По данным телеграм-канала "Архангел Спецназа", российские операторы БПЛА вычислили скопление живой силы и начали наносить массовые удары по технике, среди которых — уже подбитые ББМ, "Козак" и танки западного образца с ликвидированным личным составом.

ВСУ потеряли крупную группировку войск к западу от Красноармейска.

Фото и видео: Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА