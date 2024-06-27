Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения "Западной" группировки российских войск за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 июня сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер уточнил, что успешно ликвидированы 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, находившиеся около населенных пунктов Владимировка, Преображенное, Площанка, Торское и Кременная. Задача выполнена боевыми расчетами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме указанных объектов, также оказались поражены семь дронов противника самолетного типа "Лелека", "Фурия" и "Валькирия".

Отразили две контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе урочища Ольговка. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две боевые машины РСЗО "Град", а также пять минометных расчетов. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Военнослужащим заметил, что мотострелки при поддержке артиллерии и авиации совершили огневое поражение по формированиям украинских боевиков из состава 61-го стрелкового батальона, 77-й аэромобильной бригады, 114-й бригады территориальной обороны армии киевского режима в районе населенных пунктов Петропавловка, Стельмаховка, Богуславка, Степовая, Новоселовка.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей БМД-4М.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / ТАСС