Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

"Центральная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции отразилв шесть попыток атак трех механизированных бригад и 68-й егерской бригады Вооруженных сил Украины на сватовском и краснолиманском направлениях. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 18 августа поделился местный руководитель пресс-слцужбы "Центра" Александр Савчук. Эксперт заметил, что боевые задачи выполнены при участии артиллерии и авиации.

Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов украинских войск в районах Дружелюбовка, Невское, Серебрянк. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Эксперт добавил, что потери противника в живой силе составили более 40 боевиков. Дополнительно были уничтожены БМП, бронемашина, а барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражен ЗРК "Стрела-10", военнослужащие ликвидировали командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ в трех районах. При контрбатарейной борьбе удалось вскрыть и подавить около 30 артиллерийских позиций противника. Известно, что барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражена самоходная артиллерийская установка польского производства "Краб".

В ДНР бойца ВСУ приговорили к 12 годам колонии за корректировку обстрелов.

Фото и видео: Минобороны России